Leserbrief : Slalom statt Führung: Können die Deutschen Olaf Scholz vertrauen?

Olaf Scholz

Mehr als zwei Monate ist es nun her, das Olaf Scholz die Zeitenwende verkündigte. Nichts weniger als eine Energie-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik entwarf der Kanzler damals für das meines Erachtens reichste und einflussreichste Land Europas. Scholz entschied sich für Waffenlieferungen, obwohl das in Deutschland lange als Tabu galt. Scholz führte so, wie er das im Wahlkampf versprochen hatte. Gerade einmal zwei Monate später aber läuft der SPD-Mann, so scheint es, allen Entwicklungen hinterher.

Scholz‘ Schweigen war einst seine Stärke, jetzt ist es seine Schwäche. Ein Land im Kriegszustand braucht einen Kanzler, der die Dinge erklärt. Scholz verkennt, was er in dieser historischen Phase leisten müsste, und wird damit der von ihm ausgerufenen Zeitenwende nicht gerecht.

Vor allem die SPD leidet weiter an ihrer ungeklärten Geschichte mit Russland. Nicht wenige fragen sich noch immer: Lagen wir in allem so falsch? Auch Steinmeier und Gabriel hatten eine russlandfreundliche Vergangenheit, das weiß auch die Ukraine. Der Kanzler muss diese Erosion seiner Machtbasis stoppen, wenn er nicht erst die Kontrolle und dann die Macht verlieren will. An der Impfpflicht ist Scholz bereits gescheitert, und die Mehrheit für das 100-Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr scheint nicht gesichert. Er wäre nicht der erste Kanzler, der sich gezwungen sähe, die Vertrauensfrage zu stellen, um die Geschlossenheit im eigenen Lager wiederherzustellen. Ein Zeichen von Stärke war das nie.