Leserbrief : Menschen und Tiere sollten nicht getrennt werden

Flucht

Wir können diesen Artikel nicht unkommentiert lassen. Wir wissen, dass Tiere in Deutschland nur als Sachen gelten. Aber wie arrogant und gefühllos muss man sein, um den Menschen, die vor einem Blutbad geflüchtet sind und alles verloren haben, in unserem schönen Land auch noch ihre Haustiere wegzunehmen. Tausende Kilometer haben die Menschen gemeinsam mit ihren Tieren auf der Flucht vor Putins Massaker zurückgelegt. Und hier bei uns wird das Rudel, Menschen und Tiere, durch behördliche Willkür ohne Sinn und Verstand getrennt.

Auch in der Ukraine gibt es so etwas wie Tierimpfdokumente. Aber selbst, wenn diese Dokumente, in der Aufregung des Aufbruchs vergessen wurden, können sie durch ansässige Tierärzte kurzfristig ausgestellt werden. Zuhause in der Ukraine haben sich die Menschen auch vor durch die Tiere verursachte Krankheiten geschützt. Wir können nur hoffen, dass unsere Politiker beziehungsweise Behörden ein Einsehen haben und die Rudel nicht trennen. Liebe Entscheider, zeigt Gefühl für Mensch und Tier, denn auch Tiere haben Gefühle!