Leserbrief : Traurig für die Kinder

Jugendfußball

Warum dürfen unsere Kinder keinen traditionellen Fußball mehr leben? Torwarthandschuhe, die aus lauter Stolz mit ins Bett genommen werden. Ein Gefühl der Mannschaftszugehörigkeit. All das soll nun der Vergangenheit angehören?

Seit 27 Jahren trainiere ich Kinder. Kinder, die sich als eine Mannschaft sehen, ein Hobby gefunden haben, das sie erfüllt. Eine Freizeitbeschäftigung, in der es um mehr als nur das Spiel geht. Hier lernen sie, wichtig zu sein als Teil eines großen Ganzen. Sie lernen Rücksicht zu nehmen. Dass man gewinnen, aber auch verlieren kann. Es werden Freundschaften geschlossen, es wird zusammen trainiert und miteinander gefeiert. Ist das dem DFB unwichtig geworden?

Letzte Woche haben wir versucht, den Kindern die neue Spielform zu vermitteln. Am Ende des Trainings fragten alle Kinder: „Und wann spielen wir richtigen Fußball?“ Warum wird ihnen nun auch der Fußball genommen? Die Tradition wird sterben, und viele Kinder werden die Lust an unserem Lieblingssport verlieren. Mannschaften, die in drei Gruppen gespalten werden. Kinder, die auf dem Fußballplatz im Grunde nichts mehr miteinander zu tun haben. Traurig für die Kinder, den Sport und unser gesellschaftliches Leben.