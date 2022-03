Leserbriefe : Von linken Ideologien befreien

Ukraine-Krieg

Selbst wenn der Westen sich in den vergangenen 30 Jahren gegenüber Russland falsch oder unfair verhalten haben sollte, es rechtfertigt keinen Überfall auf ein demokratisches Land, in dem die Menschen in Frieden und Freiheit lebten und weiterhin leben wollen. Die Anteilnahme und Hilfsbereitschaft der Menschen in Deutschland und Europa für die Ukrainer ist sehr groß. Das ist gut, aber es hilft nicht, den Überfall der Russen zu stoppen. Die bisher verhängten Sanktionen gegenüber Russland zeigen zwar ihre Wirkung, sie treffen aber in erster Linie das russische Volk. Und das interessiert den brutalen Diktator aus meiner Sicht ebenso wenig wie den Rest der Welt. Solange der Öl- und Gasverkauf nach Deutschland und Europa genügend Geld in Putins Kriegskassen spült, wird er seine kriegerischen Verbrechen in der Ukraine fortsetzen. Von Friedensdemonstrationen und Solidaritätsbekundungen unserer Bundesregierung lässt sich Putin sicher nicht beeindrucken. Die Zusage von Waffenlieferungen an die Ukraine ist da schon hilfreicher; sie werden den Ukrainern aber im jetzigen Umfang bei weitem nicht reichen, um sich erfolgreich gegen die russische Übermacht behaupten zu können.