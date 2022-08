Leserbrief : Erst Bedienungsanleitung lesen und dann einschalten

Zum Artikel „Liebes Finanzamt, ich versteh‘ dich nicht!“ und „Grundsteuererklärung: Was man wissen muss“, TV vom 12. Juli:

Ich bin nicht studiert und nicht an meine Grenzen gekommen (Der Leser spielt darauf an, dass ein Redakteur in einem der oben genannten Artikel schrieb, an seine Grenzen gekommen zu sein, Anm. der Redaktion). Richtig, die Feststellungserklärung und die „Anlage Grundstück“ sind nicht selbsterklärend, aber dafür gibt es ja jeweils eine ausführliche Anleitung. Gerade bei einer Eigentumswohnung ist das Ausfüllen geradezu simpel. Ähnlich einem Elektrogerät: erst die Bedienungsanleitung lesen, dann einschalten. Und wie bei einer Steuererklärung ist es hilfreich, erst die Formulare herunterzuladen, vorauszufüllen und sie dann erst elektronisch abgeben.

Die Daten der ersten Seite befinden sich zum Beispiel alle in der Ausfüllhilfe. Diese zu kontrollieren ist ebenfalls simpel und ein Gang zum Grundbuchamt mitnichten notwendig. Ein Blick in den Kaufvertrag (Notarurkunde) der Wohnung langt, dort finden sich alle Angaben und können so verglichen werden.

Für eine Eigentumswohnung müssen natürlich keine Daten anderer Miteigentümer angegeben werden, steht aber klar und deutlich auf dem Bogen in Zeile 32. „Wenn die Eigentümer Ehegatten/Lebenspartner sind, bitte 4 eintragen.“

Darunter steht wenn 4 dann weiter mit Zeile 41-76. Jetzt den eigenen Namen, die Adresse und den Namen der Frau angeben.

Ihnen sollte der Begriff Anteil doch noch etwas sagen. Mathe, in der Schule? Ausführlich wird es noch einmal in der Anleitung (Beispiel 2) im Detail erklärt. Wenn jedem die Hälfte, also 50 Prozent gehören, schreibt man 1/2, also 1 in den Zähler, 2 in den Nenner. Simpel, oder?

Jetzt nur noch die Flächen in den Bogen „Anlage Grundstück“ übertragen, natürlich anteilmäßig des Miteigentums am Gesamteigentum, wie in der Anleitung Beispiel 1 erklärt, und man ist fast fertig.

Und warum Elster, können die Daten doch auch über die Internetseite „Grundsteuererklärung für Privateigentum“ abgegeben werden. Diese Angabe fehlt im Übrigen auch im Hauptartikel des TV zur Grundsteuer. Dass Elster ein Trauerspiel ist, da gebe ich dem Autor Recht, es konnte ja aber auch keiner ahnen, dass ab Juli alle Eigentümer dieses Portal nutzen müssen!