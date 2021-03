Bildung : Meckern allein nützt wenig

Zum Leserbrief „Verbreitete Naivität“ (TV vom 17. März) schreibt Dr.-Ing. Wolfgang Hertel:

Lieber naiv, aber praktisch, als impraktikabel, aber arrogant („Wer ist dieser Herr Brück?“ … und wer ist dieser Dr. Andreas Wagner?). Bei allem Verständnis für Datenschutz hat es zurzeit wenig Sinn, eine schlecht handhabbare Videoplattform (zum Beispiel BigBlueButton) aus Schutzrechtsgründen vorzuziehen, ja vorzuschreiben, und anwenderfreundlichere Programme (zum Beispiel Teams oder Zoom) zu verdammen. Die geringe Praktikabilität von Plattformen auch noch schönzureden („es zwingt doch Kinder und Jugendliche dazu, planvoller und systematischer mit dem Medium umzugehen“), ist in der momentanen Situation an Perversität nicht zu überbieten.

Unsere Schülerinnen und Schüler haben einen Rechtsanspruch auf einen sachlichen und praktikablen Unterricht, und zwar alle, unabhängig von Alter, Herkunft, familiärem und finanziellem Hintergrund sowie persönlichen (Computer-)Fähigkeiten und Präferenzen. Dieser Anspruch stellt immer wieder Lehrer, Bildungsministerium, Eltern vor einen Berg teils widersprüchlicher Anforderungen, Wünsche und Restriktionen. Corona potenziert diese Herausforderungen. Es ist derzeit müßig, über echte und noch mehr vermeintliche Versäumnisse zu streiten. Entscheidend ist, in der jetzigen Sondersituation ein Maximum an Praktikabilität für Schüler, Lehrpersonal und Eltern zu gewährleisten.

Was Schüler lernen sollten, ist nicht, mit unsinnigen Programmen sinnvoll umzugehen, sondern generell ihre Privatsphäre zu erkennen und besser schützen zu lernen, in allen Lebenslagen und unabhängig von Medien, Programmen und Anbietern. Vermeintlich sicheren, ja zertifizierten Programmen zu trauen, das kann naiv sein. Jedes noch so „sichere“ Programm ist hackbar, und ein vermeintlich unsicheres ist vielleicht das bessere und zugleich sicherer.