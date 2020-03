Katholische Kirche : Mehr Gutes als Böses

Zu den Leserbriefen unter der Überschrift „Hinnehmen, verharmlosen, vertuschen, hinhalten, zermürben, bloßstellen, abservieren“ (TV vom 14./15. März) schreibt Rudolf Meyer:

Ich selbst habe mein Leben lang mit dem christlichen Glauben durch Familie, aber mehr noch durch intensiven Kontakt mit den Vollzügen der Kirche und den handelnden Personen, überwiegend Priester, mein Leben gestaltet und in der Kirche gearbeitet. Dazu gehörten viele Jahre in verschiedenen kirchlichen Internaten, aber besonders mein Beitrag für „Glaube im Alltag“ als Hilfe für den Lebensalltag der Menschen hat mir Freude gemacht.

Als Pastoralreferent in den 70er und 80er Jahren in den Pfarrverbänden Daun und Bitburg, als Referent für die katholische Landvolkbewegung und Leiter in der Landvolkhochschule in Kyllburg habe ich fast nur sehr gute, freundschaftliche und ehrliche Begegnungen mit Priestern und Laien­seelsorgern erlebt.