Leserbrief : Mehr Integration oder gar Inklusion sind längst überfällig

Förderschulen

Förderschulen sind schließlich das Ergebnis eines selektiven Schulsystems, das es in anderen europäischen Ländern so nicht mehr gibt. Die Förderschule hat ihre Berechtigung gehabt, doch die gesellschaftliche Entwicklung in Richtung von der Abkehr von Ausgrenzung hin zu mehr Integration oder gar Inklusion ist längst überfällig. Leider holt uns hier unsere unheilvolle Geschichte mit ihrem Selektionsgedanken und der Vorstellung, dass man Menschen schon sehr früh in bestimmte Schubladen stecken könnte, noch immer ein.