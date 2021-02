Politik : Mehr oder weniger nichtssagend

Zum Wahlkampf-Schwerpunkt „Wohin mit dem Biomüll?“ (TV vom 3. Februar) schreiben Jörg Busch und Margarethe Dietz:

Mit Interesse habe ich den großen Artikel mit Stimmen zur ökologischen Meinung der Parteien gelesen. Heute ging es um Biomüll. Na ja. Aber wie steht es denn mit anderen so gern von den Parteien vorgetragenen Themen wie Kunststoffen und der Umgang damit? Es wird der Strohhalm verboten. Kunststofftüten wurden verdammt, da diese später im Meer schwimmen. Und so weiter. Aber wie sieht die Realität aus? Jetzt vor der Wahl wird die Landschaft mit mehr oder weniger nichtssagenden Kunststoff-Plakaten zugemüllt. Schauen Sie sich die mal an! Zum Inhalt soll jeder seine Meinung haben. Zu 100 Prozent aus Kunststoff und zudem noch mit Kunststoffkabelbindern befestigt. Nach Gebrauch, so schrieben mir 2019 auf meine Nachfrage die Parteien, werden diese Plakate ja weitestgehend recycelt. Deswegen sei es schon in Ordnung so.