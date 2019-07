Straßenbau : Mehr oder weniger unsinnig

Zum Artikel „Neue Vorschriften führen zu mehr Straßensperrungen“ (TV vom 21. Juni) schreibt Siegfried Kragelj:

Aktuell wurde die Beschilderung der Großbaustelle Hohensonne frühzeitig über die komplette Neweler Gerade zu deren angeblich notwendigen Erneuerung umgeräumt. Die Bauarbeiten erfolgten aber bisher nur an der geplanten Umgehungsstraße seitlich und nur punktuell. Wirklich respektlos wird es, da dieser Streckenabschnitt nicht viel schlechter als der bereits nachgebesserte Neubau Hohensonne ist. Wenn hier erneuert werden muss, dann bei über 90 Prozent aller Bundesstraßen. Das Tun des LBM erscheint unkontrolliert und nicht zugunsten der Verkehrsteilnehmer. Diese wären noch lange, sicher und endlich mal wieder ohne Verzögerung und Stau über diesen Abschnitt gefahren. Das kostet unsere Steuergelder, die wir dringend zum Beispiel für Schulen und Kindergärten benötigen. Wer Respekt einfordert, sollte sinn- und respektvoll mit dem ihm anvertrauten Geld umgehen. Dann haben die Autofahrer auch Respekt vor Bauarbeiten und den Bauarbeitern (die den Respekt in jedem Fall verdient haben und sicher lieber an sinnvollen Projekten arbeiten würden).