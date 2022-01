Leserbrief : Mehr Redlichkeit in der Debatte ist dringend geboten

Mehr Redlichkeit in der Debatte ist dringend geboten

Medizin

Herr Matheis sollte sich doch einmal fragen, ob er im Zusammenhang mit seiner aus meiner Sicht undifferenzierten und pauschalen Äußerung, Homöopathie und Impfkritiker zusammen in einen Topf zu werfen, wirklich sachlich und wissenschaftlich fundiert argumentiert.

Für mich grenzt seine Äußerung zur Homöopathie an übelste Polemik. Ist es gerechtfertigt, Homöopathie die Daseinsberechtigung abzusprechen, nur weil sie seiner Einschätzung zu Folge keinen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leistet? Tut das etwa die Thoraxchirurgie? Niemand käme wohl auf die Idee, den Ausstieg aus der Finanzierung der Kardiologie oder Onkologie als Therapierichtung zu fordern, nur weil sie keinen Beitrag zur Bekämpfung von Covid-19 leisten. Und wie er sicher weiß, kommen auch in diesen Bereichen viele Medikamente zum Einsatz, die ihre Wirksamkeit nicht mit hoher Evidenz in hochwertigen Studien unter Beweis gestellt haben.