Militär : Mehr Selbstbewusstsein, bitte!

Zum Artikel „Für die Airbase Spangdahlem könnte es eng werden“ (TV vom 10./11. Juni) schreiben Jürgen Steinhauser und Hermann Land:

Die USA wollen nun also doch Truppen aus Deutschland abziehen. Wundert das noch jemanden? Bei dem, was dieser Präsident seit langem von sich gibt?

Wenn die USA ihre Truppen abziehen wollen, sollen sie es tun. Dann sollten sie aber nicht vergessen, die restlichen Truppen aus Spangdahlem auch mitzunehmen. In Kaiserslautern, in Ramstein sind noch weitere, die sollten dann vielleicht auch aufgefordert werden, sich einen anderen Standort zu suchen. Es glaubt wohl keiner, dass im Fall einer Gefährdung Unterstützung von den USA für die Nato kommt. Lasst uns androhen, aus der Nato auszutreten und ein eigenes europäisches Verteidigungssystem aufzubauen! Mit Waffen aus Europa, mit europäischer Technologie, nicht aus Amerika. Das schafft zudem Arbeitskräfte, die wir durch den Abzug der US-Truppen benötigen. Keine Aufträge an die amerikanische Rüstungsindustrie, um Flugzeuge für die Bundesrepublik zu kaufen. Lasst uns zeigen, dass wir ein stolzes Volk sind und betroffene Bürger unterstützen, wie in der Corona-Krise!