Vitelliusbad : Mehr Spielraum vom Land

Schwimmbad

Ich selbst nutze das Freibad gerne, auch dann wenn die Witterung nicht so viele Leute lockt. In der Tat ist es schwer nachzuvollziehen, dass so viel Geld in einen Neubau investiert werden soll, wenn das Ergebnis eine Verschlechterung im Vergleich zum jetzigen geliebten Zustand sein wird.