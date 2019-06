Prominente : Meilenweit an der Realität vorbei

Zum Artikel „Die perfekt inszenierte Promi-Mutter“ (TV vom 10. Mai) schreibt Lisa Stüber:

Wir sind vor kurzem Großeltern geworden. Unsere Tochter hat uns in Jogginghose und T-Shirt empfangen. Ihre Füße waren so angeschwollen, dass sie kaum in die Schuhe passten. Unsere Enkeltochter hatte einen in die Jahre gekommenen Krankenhaus­strampler an. Auch ohne Make-up, unfrisiert und mit geschwollenen Füßen und Baby im unmodernen Strampler: Für mich war unsere Tochter in diesem Moment unglaublich schön und unsere Enkeltochter das schönste Baby der Welt.