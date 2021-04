Sprache und Medien : Meine Sorgen möchte ich haben ...

Zum Artikel „Beim Buchstabieren fallen letzte Nazi-Relikte“ (TV vom 21. April) schreiben Heinz-Jörg Merges, Dr. Jörg Schmitz und Werner Reis:

Natürlich haben wir sonst keine Sorgen und kümmern uns um eine althergebrachte und bewährte Buchstabier-Hilfe. Es fällt mir immer schwerer, Zeitung zu lesen und sonstigen Medien meine Aufmerksamkeit zu schenken, wenn ich solche Nachrichten lese. Jetzt ist auch das Buchstabier-Alphabet „Nazi“ dran, weil die Arier angeblich aus der Richtung des Nordpols kommen, muss der Nordpol aus dem Alphabet gestrichen werden. Mir scheint, alles, vom simplen Gebrauchsgegenstand, bis hin zu Redewendungen, Straßennamen und Bezeichnungen, kommt jetzt auf den Nazi-Prüfstand. Warum springt man hier über jedes Stöckchen, das hingehalten wird. Wo fängt es an, wo hört es auf? Als Steigerung steht uns in den nächsten Jahren wahrscheinlich ins Haus, dass alles, was irgendwie „Deutsch“ klingt, zum Beispiel Heimat, Volksmusik oder Nationalmannschaft, umbenannt wird in „Land der länger hier Lebenden“, „Ethnien-Musik“ oder „Regionale Sportgruppe“. Nach der Nazi-Keule kommt die Deutsch-Keule. Aufgrund der letzten Wahlumfragen sind wir auf dem besten Weg dorthin. Umbenennungen sollten behutsam ausgeführt werden, mit Augenmaß und Menschenverstand – davon ist immer weniger zu spüren.