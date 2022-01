Leserbrief : Meinungsfreiheit im Sinne von Mark Twain

Corona-Demos

Landtagsabgeordnete werfen Kritikern der Corona-Maßnahmen vor, gemeinsam mit Rechtsradikalen zu demonstrieren. Der Grünen-Parlamentarier von Heusinger bekundete: „Man demonstriert nicht mit Nazis.“ Tatsache ist, dass Rechtsradikale versuchen, die Protest-Demos für ihre Zwecke zu nutzen. Die Mehrheit der Demonstranten hat mit diesen Rechten nichts zu tun, und die Mittel, sich gegen Demo-Teilnehmer aus der rechten Szene zu wehren, sind für friedliche Teilnehmer sehr begrenzt. Wer friedlichen Demonstranten unterstellt, sie würden sich mit Teilnehmern aus der rechten Szene gemein machen, gießt Öl ins Feuer und will meiner Meinung nach Andersdenkende mit dem Mittel der Rechts-Etikettierung mundtot machen.Seit Jahren nehmen wir es hin, dass es bei den „Demos“ zum 1. Mai in Berlin oder Hamburg zu Gewaltorgien kommt, bei denen Polizisten verletzt und Straßenzüge verwüstet werden, während friedliche Kritiker der Corona-Maßnahmen in die Ecke von Staatsfeinden gestellt werden. Eine Demokratie lebt von Meinungsvielfalt.