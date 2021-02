Politik und Medien : Mensch, ein starkes Signal!

Zum Artikel „Zu wenige Frauen? Karlsruhe weist Beschwerde ab“ (TV vom 3. Februar) schreibt Dagmar Barzen:

Die Überschrift machte mich neugierig: „Zu wenige Frauen?“. Schon merkwürdig. Auf der Seite „Themen des Tages“ war wohl noch etwas Platz übrig. Zwischen Nawalny, Myanmar und einem schwimmenden Seniorenschiff war rechts unten ein Lückenfüller gesucht und auch gefunden. Und viel Zeit für eine Recherche blieb nicht. Oder war es Ignoranz? Nur so erkläre ich mir die Tatsache, dass ein kleiner dpa-Bericht dem männlichen Redakteur des TV noch schnell in die Finger fiel. Gott sei Dank, nun noch eine provokante Überschrift und die Seite ist gefüllt!

Gerade die Partei, die mich vor über 36 Jahren bewog, genau in diese Partei einzutreten. Mir war es nämlich wichtig, als Frau Mitglied in der SPD zu sein, einer Partei, die es tatsächlich ernst meinte mit dem Kampf für Frauenrechte. Ich bin stolz auf diese Partei. 1988 beschloss meine Partei auf einem legendären Bundesparteitag in Münster die 40-Prozent-Quote für Frauen und Männer. Mensch, war das ein starkes Signal! Auch heute müssen wir Frauen immer noch für unsere Rechte kämpfen. Die wenigen Frauen zum Beispiel im Bundestag oder in Wirtschaftsunternehmen zeigen es, nichts ist selbstverständlich.