Katholische Kirche : Menschlich, das ist wichtiger als heilig ...

Zum Artikel „Katholische Kirche verliert weiter Mitglieder“ (TV vom 29. März) schreibt Albert Rosch:

In den sechziger Jahren hat mir ein Studienkollege im Gespräch über Kirche den bemerkenswerten Satz gesagt: „Für mich kann der Papst soviel Mist machen wie er will, mich kriegt er aus der Kirche nicht hinaus!“ Will wohl heißen: Für meine Kirchen-Zugehörigkeit sind nicht Papst oder Bischof entscheidend, sondern meine Glaubens-Überzeugung! Der Papst bildet zwar wesentlich „Kirche“ ab – und mit ihm die Bischöfe –, aber sie sind nicht „die Kirche“. Was der Papst oder die Glaubenskongregation verkünden, ist nicht unbedingt „Gottes Wille“, insbesondere dann nicht, wenn es um weltfremde, mittelalterlich anmutende „Entscheidungen“ geht (Sexualmoral, Frauen in der Kirche, Zölibat). Der Umgang mit den Missbrauchsfällen mag für etliche Christen das Fass zum Überlaufen bringen, aber die Fälle sind ja oft nicht so eindeutig, die Gefahr der „Wichtigtuerei“ im einen oder anderen Fall drängt sich auf. Ich selbst war in den fünfziger und sechziger Jahren in einem kirchlichen Internat, habe aber von „sexueller Gewalt“ nie etwas mitbekommen, wohl aber mich Erziehungsmethoden unterordnen gelernt, die aus heutiger Sicht an psychischer Unterdrückung kaum zu überbieten waren. (Der Strafenkatalog reichte von Essensentzug bis zu diktierten Elternbriefen mit Hinauswurf-Drohungen, die beim dritten Mal aktuell wurden!) „Überleben wollen“ bedeutete bedingungslose Unterordnung! Nicht „Kritikfähigkeit“ galt als erzieherische Kompetenz, sondern „gottgewollter Gehorsam“, wie er sich ja heute noch in der Kirche darstellt. Aber zu diesen Zeiten waren ja auch die elterlichen, schulischen und vor allem die pfarrlichen Erziehungsmethoden nicht besonders kinderfreundlich. Prügel mit oder ohne diverse Hilfsmittel waren an der Tagesordnung und von der Allgemeinheit weitgehend akzeptiert: „Eine Tracht Prügel hat noch niemand geschadet!“ Das soll auf keinen Fall die „kirchlichen Missbräuche“ sanktionieren. Rechtliche Aufarbeitung ist dringend geboten, will die Kirche Reste ihrer Glaubwürdigkeit retten.