Leserbrief : Rätsel über Rätsel

Darüber ärgerst sich unserer Leser Ullrich Papschik: Müll an der B 51-Abfahrt Bitburg/Rittersdorf Foto: tv/Ullrich Papschik

Merkwürdige CD

Ich habe schon zwei Mal im TV gelesen, dass in Bitburg merkwürdige CDs in Briefkästen gefunden wurden, vermutlich von Corona-Leugnern. Die Bitburger Polizei ist auch schon eingeschaltet. Die ganze Sache macht mich neugierig. Was mag die CD beinhalten? Vielleicht, dass die Coronaimpfung gefährlich sei oder die RKI-Zahlen nicht wahrheitsgetreu übermittelt würden. Vielleicht steht auch darin, dass die positiv Getesteten nicht krank seien, sondern eben nur positiv. Es kann auch sein, dass man die Fehlerquote des PCR-Tests mit 1,4 Prozent benennt.