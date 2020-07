Fußball : Mia san mia

Zum Leserbrief „Arrogant und überheblich“ (TV vom 8. Juli) über die Strategie des Fußball-Serienmeisters FC Bayern München schreiben Jörg Gerth, René Pauly und Hans-Dieter Heinen:

Die Meinung von Gerlach Pfeiffer ist typisch für die Bayern-Gegner. Was ist denn so arrogant und überheblich an Rummenigges Aussage? Auch andere Bundesliga-Vereine bedienen sich im In- und Ausland und verpflichten geeignete Spieler für ihre Mannschaften. Zudem zwingt der FC Bayern keine Spieler, in München zu spielen. Es gibt auch Spieler, siehe Timo Werner, die lieber ins Ausland gehen. Vermutlich werden auch Spieler den FC Bayern verlassen. Im Gespräch sind Alaba, Martinez und Thiago. Wenn die in ihrer Planung andere Vorstellungen haben, können auch die Bayern diese Spieler nicht halten. Das muss man akzeptieren. Dass der FC Bayern wieder Meister und Pokalsieger wurde, ist doch in erster Linie den schwachen Gegnern geschuldet. Halbzeitmeister war Leipzig vor Gladbach und den Bayern, Dortmund auf Platz vier. Am Ende war Dortmund 13 Punkte hinter den Bayern auf Rang zwei, Leipzig und Gladbach konnten das Niveau der Vorrunde nicht halten. Wie man die Runde seriös zu Ende spielt, haben die Bayern eindrucksvoll gezeigt. Im Gegensatz zu Dortmund und Leipzig! Dortmund war eine einzige Enttäuschung in den letzten Spielen. Das war eines Profi-Clubs unwürdig. Fazit: Die „Mia san mia“-Mentalität würde auch anderen Vereinen mal gut zu Gesicht stehen.