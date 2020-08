Ihre Meinung : „Mit Herz und Verstand“

Schwimmbad

Die Variante 2 der Bürgerinitiative (BI) favorisiert den Neubau eines Hallenbades unter Beibehaltung des gesamten Freibades in der jetzigen Form. Am Abend der Abstimmung der Stadtratsfraktionen hat mir im Besonderen ein Redner gut gefallen, der mit den Worten seine Rede sehr weise begann: „Mit Herz und Verstand entscheiden“. Gemeint war, mein Herz schlägt für das jetzige Freibad, doch mein Verstand sagt mir nachhaltig, verantwortungsvoll und zukunftsorientiert zu denken und zu handeln, auch für die zukünftigen Generationen. Auch ich habe 2019 Unterschriften zum Erhalt des Freibades in der jetzigen Größe gesammelt. Nach der mehrheitlichen, demokratischen Abstimmung im Eventum durch den Stadtrat habe ich die Entscheidung erst einmal „sacken lassen“ und sage heute: „Die getroffene Entscheidung halte ich für richtig.“

Aktuell läuft durch die BI eine weitere Unterschriften-Aktion, an der sich nur Wittlicher Bürger beteiligen können, für ein Bürgerbegehren mit dem Ziel auf einen Bürgerentscheid hinzuarbeiten, der die Umsetzung des geplanten Baus des Kombibades, Variante 1, viele Monate nach hinten verzögern würde. Ich gebe zu bedenken, dass durch Covid 19 auch weiterhin viele Millionen Euro im Land benötigt werden. Auch steht in 2021 die nächste Landtagswahl an, von der wir heute noch nicht wissen, in welche Richtung die Reise geht.Um einen Bürgerentscheid seitens der Bürgerinitiative zu umgehen, sollten die Verantwortlichen erneut aufeinander zu gehen, um einen für alle Seiten fairen und akzeptablen Kompromiss zu finden.