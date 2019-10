Brückentor : Mit keinem Wort erwähnt

Brückentor

Es ist schon ein seltsamer Umgang mit der Vergangenheit. Die Geschichte der Brückenschenke in Traben-Trarbach, verbunden mit dem Namen des Erbauers Bruno Möhring als Perle des Jugendstils, entbehrt in der öffentlichen Darstellung eines wesentlichen Teils. Es war die Trarbacher Familie Ursula und Werner Seippel, die das Wahrzeichen der Stadt aus seinem Dornröschenschlaf geweckt hat. In den Jahren 1967 bis 1980 kam Leben in das dahin dämmernde Brückenkleinod, Ausstellungen bekannter Künstler brachten die beiden nach Traben-Trarbach in eine ansprechende Galerie. Hier wurde auch die Geselligkeit bei Moselwein und dem berühmten Speckbrot von Ursula gepflegt und war ein Magnet für den Fremdenverkehr. Dass die Unterstützung durch die Stadtoberen zu wünschen übrig ließ, steht auf einem anderen Blatt: Wieder wuchs die Dornenhecke über das Gebäude, nachdem Familie Seippel schweren Herzens aufgeben musste. Möge dem Remake eine bessere Zukunft beschieden sein.