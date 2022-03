Politik : Mit Schampus und Zigarre zum Duzfreund

Kari Foto: tv/Roland Grundheber

Nur wenigen Menschen steht die Tür zu Wladimir Putin noch offen. Zu ihnen gehört wohl Altkanzler Gerhard Schröder. Der Lobbyist russischer Energiekonzerne stattete seinem Duzfreund – in der Karikatur mit dicker Zigarre und Schampus – in diesen Tagen in Moskau im Alleingang einen Besuch ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken