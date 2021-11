Leserbrief : Mitglieder stellen das Fundament der Partei dar

CDU

Ich glaube im Gegensatz zu Frau Klöckner, dass der Zug schon lange abgefahren ist, die Union aber noch gar nicht am Bahnhof ist. Das derzeitige Dilemma zeigt doch den derzeitigen Zustand der Union allzu deutlich. Die Wahl ist verloren, warum und weshalb, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Nun soll und wird endlich die Basis der Union befragt, wer oder welche Personen von dort als Favorit für die Führung der Partei am besten geeignet ist. Meines Erachtens hätte dies schon vor der Wahl passieren sollen, aber dies war anscheinend nicht gewollt.

Die BewerberInnen um die Führung der Partei sollten sich den Mitgliedern mit ihren Vorstellungen klar und deutlich präsentieren. Die Mitglieder sind es, die das Fundament der Partei darstellen, und ohne deren Zustimmung darf eine Personalentscheidung für einen Führungsposten gleich welcher Art nicht vorgenommen werden. Entscheidungen im Hinterzimmer oder in kleinen Zirkeln sind nicht akzeptabel.

Es ist daher für mich unverständlich, dass die Kreisvorsitzenden zwar mit großer Mehrheit für eine Mitgliederbefragung gestimmt haben, aber anscheinend gibt es doch auch dort Andersdenkende. Ich hoffe, dass die Union eine gute, schlagkräftige Führungsmannschaft bekommt, denn wir werden diese in den kommenden Zeiten dringend brauchen, insbesondere wenn ich mir die Vorstellungen der zukünftigen Regierung in vielen Bereichen so anschaue.