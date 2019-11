Finanzpolitik : Modernes Raubrittertum

Zum Artikel „Das Erbe des scheidenden EZB-Chefs“ (TV vom 25. Oktober) schreibt Albert Kandels:

Die Überschrift würde besser heißen „Draghis Crash“. Ich frage mich immer wieder, wie es sein kann, dass dieser Präsident der EZB bei seiner Verabschiedung über den grünen Klee gelobt wurde. Da ist etwa seine Aussage, unter dem Strich gehe es den Sparern, Arbeitnehmern, Unternehmern, Rentnern und Steuerzahlern im gesamten Euro-Gebiet – auch in Deutschland – „dank unserer Maßnahmen besser, und zwar jetzt und in Zukunft“ oder „die Zinssätze die wir festlegen, gelten für Banken, nicht für die Menschen. Die Behauptung, wir wollten Sparer enteignen, ist völlig falsch.“

Was hat er denn sonst getan als mit seinem modernen Raubrittertum den Sparer enteignet? Draghi hat die Kompetenzen überschritten und wurde auch nicht gebremst, weil die überschuldeten Staaten in Europa hiervon am meisten profitiert haben. Das heißt, die „schwarze Null“ in Deutschland wurde von den Sparern finanziert. Damit wird auch klar, dass außer einigen schwachen Gegenargumenten kein großer Widerstand gegen seine Politik erfolgte.