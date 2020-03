Politik : Moralischer Riese, geopolitischer Zwerg

Zur Berichterstattung über den Krieg in Syrien und die Lage der Flüchtlinge schreiben Edmund Scheuern und Peter Oldfield:

Erst die Angst, dass „2015“ sich wiederholen könnte, löst in Berlin und Brüssel hektische Reaktionen aus. Die an der griechischen Grenze ausharrenden syrischen Flüchtlinge sind ein böses Symp­tom (sie werden von Afghanen, Pakistanis und anderen ergänzt). Die Ursachen hierfür liegen klar in Moskau und Damaskus. Von dort sind Betroffenheit und humanitäre Sorge nicht zu vernehmen. Europa erweist sich als moralischer Riese und geopolitischer Zwerg. Putin und Assad werden kühl zuschauen, wie unser Europa sein Herz und seinen Geldbeutel für die Menschen und den Wiederaufbau in Syrien öffnet.