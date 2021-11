Leserbrief : Auch Spielzeug hat Zeitgeschichte

Museen

Zehn interessante und spannende Museen in unserer Region werden in dem Artikel vorgestellt. Eines habe ich vermisst: das Spielzeugmuseum Trier, mit 500 Quadratmetern Ausstellungsfläche das größte private Museum seiner Art in Deutschland. Denn auch Spielzeug hat eine Zeitgeschichte, die hier in vielen Objekten anschaulich gezeigt wird. Gerade Familien mit Kindern sind hier gut aufgehoben, da auch Möglichkeiten zum aktiven Spielen geboten werden.