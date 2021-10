Leserbrief : Nach der Wahl: Unfähiges Personal oder Hoffnung auf Neubeginn?

Bundestagswahl und Koalitionsgespräche

Jetzt also, zumindest spricht im Moment alles dafür, wird es den Bundeskanzler Olaf I. geben. Was ist das für ein Mann? Die Frage darf man sich zurecht stellen. Zumindest drei Dinge treten hervor. Ein Mann, der schon als Erster Bürgermeister der freien Hansestadt Hamburg seine Stadt beim G 20-Gipfel 2017 im Stich gelassen hat. Ein Mann, der mittlerweile in mehrere Finanzaffären verwickelt ist. Ein Mann, der offensichtlich jetzt schon unter Gedächtnisverlust leidet, da er sich an all die Dinge im Bezug auf die Finanzaffären nicht mehr erinnert.