Leserbrief : Nach der Wahl: Von Gewinnern, Verlierern und der Anerkennung von Tatsachen

Bundestagswahl

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franz-Josef Christmann, Newel Prof. Dr. Jörg Hasler, Mertesdorf und Beate Märtin, Trier

Zum Artikel „Beispielloser Absturz: Kann sich Armin Laschet als CDU-Chef halten?“ (TV vom 28. September) und weiteren Artikeln zur Bundestagswahl:

FDP und Grüne wollen also auch mit der CDU verhandeln, die in ihrer Not zu allen Zugeständnissen bereit sein dürfte. Vielleicht wollen ja die Königsmacher damit lediglich die SPD noch etwas flexibler machen. Sollten sie aber in Erwägung ziehen, Herrn Laschet doch noch ins Kanzleramt zu hieven, dann zeigen sie, dass ihnen der klare Wunsch der Wähler schnuppe ist. Man braucht nur die Umfragewerte von Scholz und Laschet zu vergleichen, um zu sehen, was die überwältigende Mehrheit von einem Kanzler Laschet hält. Wenn man aber die Meinung der Wähler völlig missachtet, braucht man sich bei den nächsten Wahlen nicht zu wundern, wenn FDP und Grüne erbarmungslos abgestraft werden. Im Übrigen ist ja die Union gespalten: Während die CSU Olaf Scholz gratuliert und die Niederlage anerkennt, benimmt sich Laschet wie Trump – ein weiterer Grund, von ihm Abstand zu nehmen.

Na super: ein Kanzlerkandidat, der krachend Prozentpunkte verliert, sich als (mindestens zweiter) Sieger der Bundestagswahl sieht und peinlicherweise auch noch Koalitionsverhandlungen führen möchte. Die AfD, die an Prozentpunkten verloren hat, aber laut Alice Weidel „eigentlich, wenn man die Abwanderungen zu den Freien Wählern miteinrechnet“, einen Zugewinn zu verbuchen haben will. Und der örtliche Kandidat der CDU (Andreas Steier, Wahlkreis Trier), der auch „nichts falsch gemacht hat“. Dann kann ja alles weitergehen wie bisher, oder? Halten die Parteien die Wählerinnen und Wähler für blöd?

Dieses Bild jedoch ist die beste Empfehlung für die, die das Kreuz am Sonntag woanders gemacht haben, und zeigt auch in die Zukunft. Warum gesteht niemand mehr ein Versagen ein? Dies würde zur Kenntnis genommen, analysiert, und die Wählerinnen und Wähler hätten die Hoffnung, dass es beim nächsten Mal besser klappt. Was, wenn wir einfachen Leute solche Fehler bei unserer Arbeit machen würden? Nicht schwer, sich auszudenken, wo wir dann stünden ...

Der Verschleiß ist überall erkennbar. Deutschland hat den Anschluss schon an strategischen Stellen verpasst, nicht nur bei der Digitalisierung. Ist es nicht an der Zeit, eine neue Generation ans politische Ruder zu lassen? Die erste Maßnahme, die ich dieser raten würde, wäre eine Beschränkung der Wiederwahl auf eine (weitere) Wahlperiode auf Bundeskanzleramt und das Ministerpräsidentenamt. Vielleicht fiele dann ja auch dem ein oder anderen schneller ein, welche Nachwuchskräfte frühzeitig gefördert werden sollten? Vielleicht gäbe es dann ja insgesamt mehr Bewegung? Und diese Erbpachthöfe, die überall zu sehen sind, würden auf ein erträgliches Maß reduziert. Der Demokratie würde diese Maßnahme sicher keinen Schaden zufügen!

Die CDU müsse „alles versuchen, weiter zu regieren“: So wird der CDU-Bezirksvorsitzende Moritz Petry im TV zitiert. Es scheint noch nicht bis in die Südeifel vorgedrungen zu sein, dass die CDU die Bundestagswahl verloren hat. Zwar hat die SPD keinen großen Vorsprung, aber knapp vorbei ist halt auch daneben. Deshalb kann ich mich der Meinung von Herrn Petry nicht anschließen.

Ich bin der Meinung, dass es Zeit wird für eine Regierungsbildung ohne die CDU/CSU, denn in der vergangenen Legislaturperiode hat sich die Union nicht mit Ruhm bekleckert. Man beachte, in welche Skandale einzelne Abgeordnete verwickelt waren, oder die Unfähigkeit einzelner Minister der CDU/CSU. Wer mehr darüber wissen will, dem empfehle ich, sich bei YouTube die Videos von Rezo anzuschauen, der zum Thema „Die Zerstörung der CDU“ einiges zu sagen hat.