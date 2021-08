Leserbrief : Ohne Rücksicht auf den Planeten

Klimakrise

Ein großes Dankeschön an Frau Elisabeth Schander für diesen hervorragenden Leserbrief, in dem sie sich gegen den hohen Ressourcenverbrauch, vor allem den enormen Flächenverbrauch ausspricht. Es ist ein kleiner Trost, zu wissen, dass es doch noch solche Menschen gibt, die auch meine Einstellung teilen.

Es ist doch eher so, daß sich so manch einer mit Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätzen profilieren will – ohne Rücksicht auf die Zukunft unseres Planeten – so lange es für das eigene Leben noch reicht, nach dem Motto „Nach mir die Sintflut.“ Könnte man fast wörtlich nehmen. Da nutzen aber dann auch die Arbeitsplätze nix mehr.