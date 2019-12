Gesundheit : Natürlicher Überlebensdrang

Zum Artikel „Neue Hoffnung für Rheuma-Patienten“ (TV vom 14./15. Dezember) schreibt Ulrike Wagner:

Ist es nicht vielmehr so, dass der natürliche Organismus Mensch sich wehrt? Sein natürlicher Überlebensdrang macht ihn wehrhaft gegen all die biochemischen Reststoffe des Stoffwechsels, vor allem gegen die neuzeitliche Fülle der natürlichen wie auch synthetischen Nahrungsstoffe, die sich in unseren Körpern anreichern. In den unterschiedlichsten Körperregionen.