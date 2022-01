Leserbrief : Neben Kompetenz und Integrität zählt auch der Zeitgeist

Bundespräsidentenwahl

Wie ein Mantra klingt die Notwendigkeit der modernen Politik, schneller die patriarchalisch geprägte Gesellschaft zu überwinden, Migration als die Lösung vieler Probleme zu erkennen und alles dafür zu tun, einer de facto Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern zu gelangen. Insbesondere die Besetzung wichtiger Positionen ist hierbei bestenfalls Beispiel oder zumindest Symbol. Mittlerweile kommt das Aufbrechen alter Besetzungsmuster immer mehr in Vereinen, Unternehmen oder bei Führungskräften an. Aber kaum tut sich eine Gelegenheit für die Parteien auf, hier ein besonderes Zeichen zu setzen, ducken sie sich weg und begeben sich in die Lethargie des Gewohnten.