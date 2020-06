Straßenverkehr : Nehmt bitte Rücksicht!

Zur Berichterstattung über Radfahren in der Stadt schreibt Karl Emmerich:

Dieser Tage stand im TV, dass der Abstand von 1,50 Meter in Corona-Zeiten ein Begriff geworden sei. Die 1,50 Meter, um die es mir geht, sind für Radfahrer gedacht, wenn sie von Autofahrern überholt werden. Typischer Fall: Ich stehe an der Ampel mit dem Rad, ein PKW hält neben mir – Abstand mit dem Arm gemessen gut eine Elle ohne Spiegel. Man kann immer wieder im TV lesen, dass Radfahrer angefahren werden. Es ist kein Wunder, wenn viele aus Angst auf den Gehweg ausweichen. In Innenstädten sollte für den Verkehr Tempo 30 km/h vorgeschrieben sein, auf Durchgangsstraßen Tempo 50 km/h. Liebe Autofahrer, wir Radfahrer haben keine Knautschzone um uns. Ich danke allen, die Rücksicht nehmen und die 1,50 Meter Abstand einhalten.