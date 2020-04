Soziales : Nein, unsachlich! – Ja, zutreffend!

Zum Leserbrief „Fassungslos und wütend“ (TV vom 4./5. April) schreiben Wolfgang Rieder, Klaus Hoffmeister und Rüdiger Gouverneur:

Kopfschütteln erzeugt Bernhard Nink bei mir, der mit seinem Leserbrief zur anstehenden Rentenerhöhung schreibt, dass er über die Rentenerhöhung fassungslos und wütend ist. Er sagt, dass er jetzt schon völlig überversorgt zulasten der jungen und mittleren Generation ist. Nun ja, mag so sein. Es steht Herrn Nink doch frei, seine Überversorgung nach eigenen Vorstellungen an seine Nachkommen weiterzureichen, an Wohlfahrtsverbände oder zur Unterstützung armer Menschen zu spenden.