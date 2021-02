Militär : Nerven wie Stahlseile

Zum Artikel „Die Huftiere in Diensten der Bundeswehr“ (TV vom 30./31. Januar) schreibt Clara Zins-Grohè:

Mehr als acht Millionen Reit-, Last- und Zugtiere wurden im Ersten Weltkrieg getötet. Sie waren für die Beförderung von Mensch und Material unverzichtbar. Im Zweiten Weltkrieg gewannen die Tiere im unwegsamen Gelände der Ostfront traurige Bedeutung, überall da, wo man mit motorisierten Fortbewegungsmitteln an Grenzen stieß. Kriegseinsatz bedeutete zuerst: Tage- und nächtelange Bahnfahrten zu den Fronten. Besonders in gebirgsreichen Regionen wurden Maultiere als schwindelfreie Lastenträger geschätzt. Ohne in Panik zu verfallen, wurden sie an Lastenzügen über steile Abgründe und reißende Flüsse gehievt. Sie zeigten „Nerven wie Stahlseile“ – sogar, wenn sie in einen Stacheldrahtverhau gerieten. Sie standen regungslos und unbeweglich darauf wartend, dass die Soldaten die scharfen Drähte beseitigten. Haflinger und Maultiere waren widerstandsfähiger gegen Krankheiten und genügsamer als andere Pferderassen. Um den Nachschub an Munition, Nahrungsmittel und Wasser für die Fronttruppen sicher zu stellen, mussten die Tiere 40 bis 50 Kilometer täglich ohne Rast bewältigen. Oft handelte es sich um Gewaltmärsche von mehr als 14 Stunden mit Lasten von 60 bis 80 Kilo.