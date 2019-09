Finanzen : Neue Steuern und Abgaben kommen fast mit Lichtgeschwindigkeit

Zur Diskussion über die Einführung einer CO2-Steuer meint Hans Moll, Wallenborn:

Gemessen an den Bauzeiten von Großprojekten wie des Berliner Flughafens, des Bahnhofs in Stuttgart, aber auch allen anderen Infrastrukturprojekten bewegt sich Deutschland bei der Konstruktion neuer Steuern und Abgaben schon fast mit Lichtgeschwindigkeit. Und wieder einmal ist es (fast) so weit. Einfallslosigkeit und Gier nach neuem Geld in den Staatskassen beflügeln unsere Politik. Das Klima – das Thema – die neue (Angst-) Einnahmequelle.