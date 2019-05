Geschichte : Nicht das Reich – die Wehrmacht!

Zur Rückblende „Was geschah am 8. Mai 1945“ (TV vom 8. Mai) schreibt Klaus Schwerdtfeger:

Dass mit der „Kapitulation des Deutschen Reiches der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende ging“ ist sachlich falsch. Richtig ist: Am 8. Mai 1945 um 23:01 Uhr MEZ trat die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht in Kraft, die am 7. Mai in Reims unterzeichnet worden war und aus protokollarischen Gründen am 9. Mai um 0:16 Uhr in Berlin-Karlshorst wiederholt wurde. Von Kapitulation oder Untergang des Deutschen Reiches kein Wort. Deshalb bestand es juristisch fort. Erst mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag, am 12. September 1990 in Moskau unterzeichnet und wirksam am 15. März 1991, endete die Nachkriegszeit. Das wiederum erkennen die sogenannten Reichsbürger nicht an – aber das ist ein anderes Kapitel.