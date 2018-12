Literatur

Zu unserem Interview „Nicht-Denken ist das Unheil der Welt“ mit der Eifeler Schriftstellerin Ute Bales (TV vom 20. November), zu deren Buch „Bitten der Vögel im Winter“ und zur Lage der Sinti und Roma gestern und heute:

Vielen Dank an Sabine Ganz für die Buchbesprechung und das Interview.

Ich stimme ihr zu: Der Völkermord der Nazis an Hunderttausenden von Sinti und Roma ist nie gesühnt worden, die ihnen zuarbeitenden „Rasseforscher“ kamen straffrei davon. Es ist ein großes Verdienst von Ute Bales, über dieses fast vergessene Kapitel der deutschen Geschichte ein Buch zu schreiben.

Ich stimme Sabine Ganz auch darin zu: Nicht „Nicht-Denken ist das Unheil der Welt“, sondern „Nicht-Fühlen“. Das heißt, „Erziehung zur Empathiefähigkeit“, zum Mitfühlen, muss auch heute zentraler Inhalt einer „humanen Pädagogik“ sein, damit sich so etwas nicht wiederholt.

Wie hat Völkermord immer angefangen? Mit Abwertung, Entwertung, Entmenschlichung der jeweiligen Bevölkerungsgruppe, z. B. der „Zigeuner“ und Juden in Europa, der Indianer in Amerika, der Tutsi in Ruanda.

Und immer wurden diese Abwertungen auch noch angeblich „wissenschaftlich“ untermauert. Diejenigen, die sich nicht aktiv beteiligten, schauten weg oder strichen das, was sie sahen, aus ihrem Bewusstsein. Aber es gab auch immer viele, die Verfolgte unterstützten, meist unter hohem persönlichem Risiko. Und das taten sie, weil ihnen die Fähigkeit zum Mitgefühl nicht abhanden gekommen war!

Auch heute noch ist der Völkermord an den Sinti und Roma nicht gesühnt. Die Angehörigen dieser Volksgruppen leben – vor allem auf dem Balkan – meist am Rande der Gesellschaft, als Menschen zweiter Klasse. Besonders im Kosovo, wo die Kosovo-Albaner nach dem mit Nato-Hilfe gewonnenen Unabhängigkeitskrieg gegen Serbien die Roma zu Tausenden aus ihrer Heimat vertrieben, müssen die wenigen Zurückgebliebenen in Ghettos ohne Wasser und Strom, ohne Zugang zum Sozialsystem ihr Leben fristen.

Was macht Deutschland als Sühne für den Völkermord an den Sinti und Roma?

Außer ein paar Denkmälern nicht viel. Im Gegenteil: Aus dem Kosovo nach Deutschland geflohene Roma werden massenweise zurück abgeschoben, dorthin, wo sie keiner haben will, und ihrem Schicksal überlassen. „Ethnische Verfolgung“, einer der Asylgründe nach dem Asylgesetz, das gilt nicht als Asylgrund für die Roma aus dem Kosovo.

Deutschland sollte endlich seine moralische und historische Verantwortung wahrnehmen und den aus dem Kosovo geflohenen Roma ein dauerhaftes Bleiberecht gewähren!