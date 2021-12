Leserbrief : Nicht gut für Deutschlands Image in der Welt

Nicht gut für Deutschlands Image in der Welt

Ampelkoalition

Armes Deutschland: Geführt von einem Kanzler Olaf Scholz, der unter anderem in einen großen Wirtschaftsskandal (Wirecard) verwickelt ist, und im Ausland vertreten durch eine Ministerin Annalena Baerbock, die ihren Lebenslauf gefälscht hat und die Betrugs- (Plagiats-) vorwürfe in ihrem Buch nicht widerlegen kann, sehe ich Deutschlands Image in der Welt erheblich schrumpfen.