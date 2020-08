Militär : Nicht nachvollziehbar

Zur Berichterstattung und zu Leserbriefen über den geplanten Abzug von US-Soldaten aus der Eifel und die Zukunft der Airbase Spangdahlem schreibt Günter Michels:

Dies kann man nicht nachvollziehen, da hier in der Gegend und im benachbarten Luxemburg Arbeitskräfte in vielen Berufen dringend gesucht werden. Der Handel würde den Abzug schon verkraften, siehe den Abzug der US-Truppen aus Bitburg.

Was das Argument unserer Sicherheit angeht, so sehe ich nicht, dass wir dafür die Airbase noch brauchen. Die angebliche Bedrohung aus Russland ist nicht vorhanden, und wird von der Nato, sprich USA, seit Jahren herbeigeredet, um die militärische Präsenz der USA in Deutschland zu zementieren