Gesundheit : Nicht nachvollziehbar

Zum Artikel „Den Fitnessstudios geht die Puste aus“ (TV vom 24. November) schreiben Karl Heinz Bechtel, Markus Biehl und Jürgen Teusch:

Was in dem Beitrag total vergessen wurde, ist die Tatsache, dass es Menschen gibt, die aus gesundheitlichen Gründen ein Fitnessstudio besuchen, nicht um Muskeln aufzubauen, sondern auf ärztlichen Rat hin, um körperlich fit zu werden und die Beschwerden zu lindern. Ich besuche seit zwei Jahren ein Studio in Bernkastel-Kues aus diesem Grund und kann nur Besserungen verzeichnen. Man kann durch Hanteltraining doch nicht alle Probleme abfangen, außerdem hat man keine fachgerechte Anleitung und Kontrolle. Ich kann dem Betreiber nur bescheinigen, dass seit Ausbruch der Pandemie alles erdenklich Mögliche getan wurde, Ansteckungen zu vermeiden. Das ist in solch schwieriger Situation doch selbstverständlich. Die Begründung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer kann ich nicht nachvollziehen. Im Studio kann man selbstverständlich eine Maske tragen. Ich habe noch keine Studie gelesen, dass in Fitnessstudios verstärkt Ansteckungen vorgekommen sind. Wenn man Einrichtungen schließt, sollten Hilfen gewährleistet sein, und das schnell und unbürokratisch. Nicht nur die „Großen“ brauchen Unterstützung, sondern erst recht die „Kleinen“, denn auch sie zahlen Steuern und Abgaben.