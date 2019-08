Landwirtschaft : Nicht nachvollziehbare Doppelmoral

Zu unserem Artikel „Trumps Rindfleisch schmeckt Eifeler Bauern nicht“ (TV vom 17. August) meint Thomas Thiel, Nattenheim:

Wie können wir sicher sein, dass das importierte Rindfleisch unter den gleichen Bedingungen wie in der EU erzeugt wurde? In den USA und auch in Südamerika wird unter ganz anderen Bedingungen erzeugt als hier. Dort sind wachstumsfördernde Hormone zugelassen. Die Tiere werden in sogenannten Feedlots gehalten und nicht auf Weiden. Die Vorgaben hinsichtlich des Einsatzes von Gentechnik sind völlig anders.