Landwirtschaft : Nicht ohne Verluste

Zur Berichterstattung über den Protest der Bauern gegen die neue Düngeverordnung schreibt Alexander Bohr:

Um eins vorweg zu nehmen: Wasser ist das wichtigste Lebensmittel. Nur satt macht es alleine nicht und führt dem Körper nicht die notwendigen Kalorien zu. Auch die angedrohten Zwangsgelder von Brüssel sind ein nicht zu vernachlässigendes Argument für Maßnahmen, die die Werte an den Messstellen verbessern. So sollen in den sogenannten roten Gebieten besondere Regeln gelten. Ich will nur die gravierendste anführen. Hier sollen die Pflanzen 20 Prozent unter dem errechneten Stickstoff­entzug gedüngt werden. Aus pflanzenbaulicher Sicht ein nicht nachvollziehbarer Schritt. Selbst in einem Gewächshaus, einem geschlossenen System, gelingt es nicht, ohne Düngerverluste zu arbeiten. Und so kann in einem offenen System, wie es auf dem Feld vorliegt, Pflanzenernährung nicht ohne Verluste stattfinden. In der Theorie kann es zum Beispiel beim Weizenanbau sogar noch einige Jahre gelingen, die Höhe der Erträge in Dezitonnen pro Hektar

(dt/ha) aufrechtzuerhalten.