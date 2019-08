Leserbrief : Nicht sehr umweltfreundlich

Zu unserem Artikel über die steigenden Müllgebühren schreibt diese Leserin:

Die neue Müllgebühr errechnet sich dann nicht an der Müllmenge wie bisher, sondern es wird davon ausgegangen, dass jeder Haushalt mindestens 13 Leerungen in Anspruch nimmt.

Wir haben im Moment eine 120-Liter-Tonne, die ich im Jahr fünfmal leeren lassen muss, da ich eine konsequente Müllvermeiderin und Recyclerin bin: Papier in die Papiertonne, Glas in den Container, Grünabfall auf den Kompost und so weiter ...