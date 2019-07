Politik : Nicht warten, bis es zu spät ist

Zum Artikel „Spahn will Versand­apotheken stärker regulieren“ und zum Kommentar „Apotheken-Schutz zu Lasten der Patienten“ (TV vom 18. Juli) schreibt Alois Meyer:

Lieber Stefan Vetter, es ist schade, dass auch Sie nicht erkennen, dass der Internethandel viele Angebote gerade in unseren ländlichen Regionen kaputt macht. So ist es bereits vielen kleinen Geschäften, den Postfilialen und anderen wichtigen Einrichtungen in der Fläche ergangen.