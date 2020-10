Bildung : Nicht zu Ende gedacht

Zum Artikel „Laptops für alle Lehrer im Land“ (TV vom 24. September) schreibt Jörg Schönenberger:

Weitaus häufiger wären allerdings ganz andere Bedürfnisse genannt worden, um die Schule zu einem Ort zu machen, in dem man besser lernen kann. Stichwörter: mehr Personal, eine den gesellschaftlichen Veränderungen angepasste Ausbildung der Lehrkräfte, kleinere Lerngruppen, Hilfen und Unterstützungsangebote durch Jugendhilfe und Sozialarbeit direkt an den Schulen, Pflegepersonal et cetera. Hierfür ist seit Jahren kein Geld da, oder viel zu wenig, und wenn, sind die Hürden hoch, um an das Geld zu kommen. Jetzt auf einmal ist die Antwort auf alle bildungspolitischen Fehler das Stichwort Digitalisierung.

Durch die Corona-Krise wurde eine viel weitreichendere Lücke in unserem Schulsystem sichtbar. Schule ist ein wichtiger – vielleicht sogar der wichtigste – gesellschaftliche Sozialraum, in dem junge Menschen gemeinschaftliches Leben lernen, einüben und leben dürfen. Seit Mitte März gibt es etwa an unserer Schule keine wöchentliche Schulvollversammlung mehr, keine klassenübergreifenden Projekte, keine gemeinsame Schulfahrt, eine stark eingeschränkte SV-Arbeit, kein alters- und klassengemischtes Mittagessen, kein Sportfest und auch sonst keine Feste mehr. Diese Gemeinschaftserlebnisse sind so unglaublich wichtig für eine aktive, sinn- und identitätsstiftende Teilhabe an Gesellschaft und Gemeinschaft unserer Kinder. Seit Jahrzehnten schon steigen die sozialen Bedürfnisse bei den Schülern und damit die sozialen Aufgaben und Anforderungen an Schulen. Es mangelt häufig schon an der Erfüllung der Grundbedürfnisse nach Essen, Schlaf und emotionaler Bindung. Es fehlt an kostenlosen Mittagessen und/oder Frühstücksverpflegung, Zugang zu Schreib-, Arbeits- und Unterrichtsmaterial. Es fehlt an Schulsozialarbeitern. Und ganz zum Schluss fehlt es vielleicht dem/r einen oder anderen Kollegen/Kollegin an einem Dienstlaptop.