Zum Artikel „Die Riesenbrücke ist fast fertig“ (TV vom 24. September) schreibt Herbert Daufenbach:

Demnächst soll die Hochmoselbrücke feierlich eröffnet werden. Wenn sich der Betrachter aber einmal umschaut, so besteht auf der Gesamtstrecke – B 50/B 50 neu zum Flughafen Hahn – derzeit noch ein gewaltiges Chaos in der weiteren Verkehrsführung. Hoffentlich wird dieser Mangel bis zur Eröffnung noch behoben. Andernfalls hätten sich doch die dafür Zuständigen gewaltig blamiert, denn an der dafür notwendigen Zeit hat es ja sicherlich nicht gefehlt?!