Politik und Gesellschaft : Normale Erosion?

Zur Berichterstattung über die teils gewaltsamen Demonstrationen am 1. Mai in mehreren Städten schreibt Hans Scheuern:

Schon seit vielen Jahren Tradition bei Linksextremisten und gleichzeitig fester Bestandteil im Terminkalender der Polizei sind die an jedem 1. Mai stattfinden Ausschreitungen Linker in einigen großen Städten Deutschlands. So auch wieder in diesem Jahr. In Hamburg, Berlin und Frankfurt griffen linke Gewalttäter (von Medien als „linkes Spektrum, Autonome oder Krawallmacher“ bezeichnet) massiv die Polizei an. Grundlos, nur weil die Polizei halt da war und weil das jedes Jahr so Tradition ist. Hohe Sachschäden an Gebäuden und staatlichen Einrichtungen sind das vom Steuerzahler hinzunehmende Nebenprodukt dieser Festspiele. Von Politikern und Sympathisanten der Parteien, die als Schutzpatrone dieser Gewalttäter auftreten, war sogleich die Rede davon, dass die Polizei unangemessen hart bei Festnahmen vorgegangen sei. Es wurde mal wieder nur das Vorgehen der Polizei kritisiert, kein Wort von begangenen Straftaten vor deren Einschreiten, kein Kommentar darüber, dass aus dem „Schwarzen Block“ mal wieder Steine, Flaschen und Stahlkugeln gegen die Polizei flogen. Über 100 verletzte Polizei-Beamte (teilweise mit Knochenbrüchen) waren in Berlin das Ergebnis der diesjährigen Feierlichkeiten. Doch dieses Resultat wird auch in unserer Gesellschaft mittlerweile als normale „Erosion“ hingenommen: 100 verletzte Polizisten von 5000 eingesetzten, na ja, ein bisschen Schwund ist überall. Nun aber nochmals zurück zu den im Schmuse-Jargon von den Medien als Aktivisten oder Autonome bezeichneten Links-Kriminellen (jemand, der einen faustgroßen Stein in eine Menschenmenge schleudert, darf wohl als Krimineller bezeichnet werden). Man sollte sich nicht scheuen, diese Typen auch politisch einzuordnen. Rechtskriminelle und Ausländerhasser werden unter den Schirm der AfD geschoben, für Linkskriminelle sind Grüne und Linke die politische Anlaufstation.