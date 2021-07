Leserbrief : Hilfe für Kuba? Ja!

Zum Artikel „Kuba und Haiti bringen Biden in Zugzwang“ (TV vom 16. Juli) und „Wie Corona Leben in Lateinamerika vernichtet“ (TV vom 20. April):

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Robert Seidenath, Gusterath

Die Unzufriedenheit großer Teile der kubanischen Bevölkerung mit ihrer Situation ist durchaus verständlich. Aber alleine der kubanischen Regierung die Schuld für die Misere zu geben, ist falsch und ungerecht.

Was der Bevölkerung vor allem das Leben schwer macht, sind die vom vorigen US-Präsidenten Donald Trump noch verschärften und vom jetzigen Präsidenten Joe Biden nicht gelockerten oder gar aufgehobenen Sanktionen, dazu noch die Corona-Pandemie, die auch in Kuba die Ökonomie geschädigt und die wichtigste Branche, den Tourismus, zum Erliegen gebracht hat. Unter solchen Bedingungen käme auch jeder andere Staat in große Bedrängnis.

Die kubanische Regierung beschuldigt die USA, die teilweise gewalttätigen Proteste im Internet organisiert zu haben, was Biden natürlich abstreitet. Die CIA und/oder fanatisch antikommunistische Exilkubaner, darunter auch die an Geld wie an Einfluss reiche Familie Bacardi, könnten auch ohne explizite Anordnung des Präsidenten, aber in seinem Sinn gehandelt haben.

Joe Biden jedenfalls scheint am Sturz der kubanischen Regierung und an der Restauration des Kapitalismus in Kuba interessiert zu sein – ein US-Präsident ist ein US-Präsident ist ein US-Präsident. Der Kapitalismus aber würde die Mehrheit der kubanischen Bevölkerung vollends ins Elend stürzen; Beispiele dafür gibt es reichlich in den lateinamerikanischen Nachbarstaaten Kubas.

Wer der kubanischen Bevölkerung wirklich helfen will, muss die Sanktionen aufheben. Und Kuba braucht nicht nur humanitäre Hilfe, zum Beispiel für die Coronaimpfung, sondern auch Industrieaufbauhilfe, um die Abhängigkeit vom krisenfälligen Tourismus zu verringern. Wenn die USA dazu nicht bereit sind, muss es eben die EU tun.