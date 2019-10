Landwirtschaft : Nur billig? Das kann doch nicht sein!

Zum Artikel „,Bei diesen Fleischpreisen ist mehr Tierschutz eine Utopie’“ (TV vom 27. September) schreibt Uwe Nilles:

Ich habe selbst Fleischrinder der Rasse Angus in ganzjähriger Freiland-Weidehaltung (Kleinbetrieb, aber kein Biobetrieb) mit frei zugänglichem Unterstand für die Tiere (von der Geburt bis zum Tag, an dem die Tiere verkauft werden). Das Fleisch dieser Rinderrasse wird in den Restaurants in den Himmel gelobt! Und soll jetzt ja aus den USA importiert werden (das neue Freihandelsabkommen).